Определены три признака того, что человек уже перенес коронавирус COVID-19

Сегодня, 13:04

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Определены три признака того, что человек уже перенес коронавирус COVID-19

Американские исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний выявили 3 достоверных признака уже прошедшей инфекции коронавируса у человека. По словам ученых, некоторые сигналы организма наглядно демонстрируют, что организм уже поборол коронавирусную инфекцию, и эти симптомы могут сохраняться до нескольких месяцев. 

Ученые из США указали, что 3 характерных симптома уже прошедшего ковида проявляются в организме чаще всего. Данное состояние получило название «постковидный синдром», или «затяжной коронавирус», и характеризуется регулярной одышкой, артралгией — особой боли в суставах летучего характера, — и миалгией, которая являет собой выраженную боль в мышцах.

Согласно статистике, данные симптомы в одиночном или групповом проявлении наблюдались у 15% всех переболевших бессимптомно коронавирусом американских граждан. Эксперты пояснили, что одышка является следствием начала фиброза легочных тканей, либо снижением работоспособности легочной мышцы.

«Миалгия и артралгия появляется из-за того, что патогены коронавируса провоцируют повреждение мышечных волокон и костной ткани, из-за чего и появляется болевой синдром», - прокомментировали ученые. 

Также эксперты указали, что «постковидный синдром» с 3 характерными признаками может проявляться не только после бессимптомно перенесенного коронавируса, но и после протекания болезни в средне тяжелом или тяжелом виде.

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