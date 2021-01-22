Ростовский инфекционист порекомендовал отнестись к вакцинации от коронавируса COVID-19 с осторожностью

Ростовский врач-инфекционист и завкафедрой РостГМУ Юрий Амбалов порекомендовал отнестись к процедуре вакцинации с осторожностью в связи с наличием определенных рисков. При этом эксперт указал, что тотальная вакцинация действительно может ограничить количество мутаций вируса, однако в случае, если прививать и уже переболевших граждан. Об этом пишет «Внешнеэкономические связи».

Юрий Амбалов сообщил, что необходимость в тотальной прививке вызвана необходимостью пресечь случаи мутации коронавируса.

«Если вирус будет продолжать распространение, то те, кто уже привился, попадут в глупое положение — потому что их прививка окажется неэффективной от какого-то нового штамма», - прокомментировал инфекционист.

По словам эксперта, привить нужно и тех, кто уже перенес болезнь — однако при этом необходимо подождать 2-3 месяца, чтобы оценить, как переносят прививку другие граждане.

«Взвешивать риски вакцинации и риски заболевания, которые пока все равно толком не знают, как лечить, не нужно. Я сам привык, чтоб все было доказательно. Но здесь все на словах. Как это ужасно ни звучит, но должен пройти эксперимент на людях. Другого варианта пока нет. Мы все пока должны с осторожностью подходить к вакцинации, и тщательно взвешивать возможные риски», - добавил Юрий Амбалов.