Ростовский инфекционист порекомендовал отнестись к вакцинации от коронавируса COVID-19 с осторожностью

Сегодня, 11:29

0

Image 16+
Ростовский инфекционист порекомендовал отнестись к вакцинации от коронавируса COVID-19 с осторожностью
Ростовский врач-инфекционист и завкафедрой РостГМУ Юрий Амбалов

Ростовский врач-инфекционист и завкафедрой РостГМУ Юрий Амбалов порекомендовал отнестись к процедуре вакцинации с осторожностью в связи с наличием определенных рисков. При этом эксперт указал, что тотальная вакцинация действительно может ограничить количество мутаций вируса, однако в случае, если прививать и уже переболевших граждан. Об этом пишет «Внешнеэкономические связи».

Юрий Амбалов сообщил, что необходимость в тотальной прививке вызвана необходимостью пресечь случаи мутации коронавируса.

«Если вирус будет продолжать распространение, то те, кто уже привился, попадут в глупое положение — потому что их прививка окажется неэффективной от какого-то нового штамма», - прокомментировал инфекционист. 

По словам эксперта, привить нужно и тех, кто уже перенес болезнь — однако при этом необходимо подождать 2-3 месяца, чтобы оценить, как переносят прививку другие граждане.

«Взвешивать риски вакцинации и риски заболевания, которые пока все равно толком не знают, как лечить, не нужно. Я сам привык, чтоб все было доказательно. Но здесь все на словах. Как это ужасно ни звучит, но должен пройти эксперимент на людях. Другого варианта пока нет. Мы все пока должны с осторожностью подходить к вакцинации, и тщательно взвешивать возможные риски», - добавил Юрий Амбалов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ростовский инфекционист порекомендовал отнестись к вакцинации от коронавируса COVID-19 с осторожностью

Сегодня, 11:29

Врачи заявили, что без витамина B12 может наступить анемия

Сегодня, 08:14

Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Вчера, 11:19

Елена Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

22-01-2021, 23:19

Названы три кожных симптома коронавируса

22-01-2021, 16:54

Врач-терапевт из Германии Фрилинг назвал три опасных для кишечника продукта

22-01-2021, 08:59

Ученые из США рассказали, какой вирус убивает нервные клетки

21-01-2021, 23:19

Онищенко рассказал, что влияет на распространение ротавируса

21-01-2021, 21:14

Невролог Александр Евдокимов назвал виды головной боли, требующие вызова врача

20-01-2021, 23:54

Врачи из Ухани объяснили, почему они лгали о смертельной опасности коронавируса

20-01-2021, 16:24

Перенесшие коронавирус россияне описали необычные последствия болезни

19-01-2021, 22:19

В комздраве рассказали, можно ли вакцинировать от коронавируса спортсменов

19-01-2021, 14:09

Биолог допустила преобладание в России «британского» штамма коронавируса

19-01-2021, 11:39

Врач назвала россиянам правила получения прививки от коронавируса COVID-19

19-01-2021, 09:34

Александр Мясников раскритиковал противников вакцинации

18-01-2021, 13:19

В Deloitte считают слухи о влиянии сетей 5G на распространение коронавируса мифом

18-01-2021, 12:19

В Европе допустили, что российская вакцина способна подавить пандемию коронавируса

18-01-2021, 11:34

Российский врач-гематолог назвал опасные причины нехватки железа у человека

17-01-2021, 22:04

Комаровский развенчал миф о вреде кисломолочных продуктов

17-01-2021, 14:04

Доктор Мясников перечислил неочевидные признаки инфаркта

16-01-2021, 23:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров