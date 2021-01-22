Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Сегодня, 11:19

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Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса
Александр Мясников

Известный врач-кардиолог и главврач московской клинической больницы им.Жадкевича Александр Мясников дал ответ на распространенные вопросы касательно прививки от коронавируса. По его словам, две существующие российские вакцины имеют некоторые отличия, и назначаются врачом в зависимости от индивидуальных показателей пациента. 

Александр Мясников сообщил, что эффективность препаратов «Спутник V» от центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» не оставляет сомнений, однако они имеют некоторые существенные отличия.

«Очень важно обсудить с врачом наличие хронических заболеваний или семейных патологий, каких-то других особенностей своего организма — от этого будет зависеть, какую конкретно вакцину порекомендует врач. Я думаю, что принцип колбасного отдела тут неуместен —мне 100 грамм Докторской, или нет — пожалуй ветчинки!», - прокомментировал врач. 

Мясников отметил, что на сегодняшний день нет каких-либо весомых ограничений для прохождения вакцинации больным онкологическими недугами или другими схожими заболеваниями.

«Онкобольные безусловно, входят в группу риска тяжелой формы протекания коронавируса, однако прививку им делать можно — но надо понимать, что иммунный ответ у них будет слабее», - отметил доктор.

Александр Мясников добавил, что нет смысла проходить вакцинацию только одной категории граждан. Кто накануне уже переболел коронавирусом, иммунный ответ у них выработался естественным путем. Доктор указал, что для достижения эффективного коллективного иммунитета, требуется привить хотя бы 70% всех россиян, а для снижения смертности достаточно будет и 30-40% вакцинированных граждан.

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