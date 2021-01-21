Елена Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

Вчера, 23:19

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Елена Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

59-летняя врач и телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале предупредила зрителей о смертельной опасности веселящего газа. Речь идет о закиси азота.

Как сообщила специалист, в 2020 году от вдыхания данного вещества в России погибли несколько подростков. Врач отметила, что закись азота крайне отрицательно сказывается на работе нервной системы и головном мозге. Последствия веселящего газа могут привести к коме или даже смерти в следствии гипоксии.

Малышева напомнила зрителям, что вещество уже давно применяется в медицине в качестве наркоза. Однако в этом случае закись азота комбинируют с кислородом в точно выверенных пропорциях, что делает веселящий газ безопасным. Также на протяжении нахождения вещества в организме медики контролируют давление и пульс человека.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России запретили производство, продажу и рекламу закиси азота. В постановлении говорится об ограничении производства, поставки, хранения и перевозки веселящего газа, если его планируют применять не для медицинской, а для технической или промышленной отраслей.

Ранее, 20 января во Владивостоке в подвале одного из многоэтажных домов были обнаружены подростки, которые надышались газом из баллончиков. Все они были госпитализированы.

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