Названы три кожных симптома коронавируса

Последствия коронавируса могут отражаться на коже. Одним из самых распространенных дерматологических признаков инфекции является зудящая сыпь на коже. Основу клинической картины при коронавирусе составляют высокая температура, приступы сухого кашля, потеря обоняния и вкуса. К этим симптомам добавляются и проблемы с кожей.

Как отметила дерматолог Вероника Батай, исследования показывают, что сыпь на коже может быть более убедительным признаком коронавируса, чем лихорадка и кашель, особенно у детей. Как было установлено, у каждого шестого ребенка сыпь появляется без других классических симптомов. Также характерными признаками инфекции являются сухость губ и «ковидные пальцы ног», когда поверхность пальцев становится красной, бугорчатой, болезненной. Кроме того, встречаются крапивница или волдыри, а также возможна сыпь, похожая на ветрянку. У многих пациентов высыпания длятся несколько дней, потом они исчезают.

Также внезапно могут возникнуть красные или фиолетовые шишки на пальцах, которые могут зудеть.

Отметим, что точное и быстрое выявление кожных проявлений может иметь жизненно важное значение для ранней диагностики коронавируса.