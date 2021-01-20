Врач-терапевт из Германии Фрилинг назвал три опасных для кишечника продукта

О популярных но вредных продуктах рассказал врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг.

Он объяснил, что в рационе не должно быть колбасных изделий, сахара и «плохих жиров». Эти продукты, по его словам, отравляют кишечник, что плохо сказывается в целом на состоянии здоровья.

Для того, чтобы кишечник был здоров, следует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий. Такие продукты содержат канцерогены. При их употреблении повышается риск развития рака кишечника. Фрилинг отметил, что за неделю взрослому человеку рекомендуется съедать не более 500 граммов красного мяса.

Отказаться лучше и от сахара, либо свести его употребление к минимуму. Вред сахара в том, что он способствует размножению вредных бактерий, которые вытесняют полезные микроорганизмы.

Также эксперт советует вывести из рациона маргарин и майонез. Они, по его словам, создают серьезную нагрузку на кишечник.

А вот бобовые, овощи, рыба, черный хлеб, картофель в мундире и бананы помогут поддерживать здоровье кишечника, отметил специалист.