Онищенко рассказал, что влияет на распространение ротавируса

Заразиться ротавирусной инфекцией можно в любое время года, невзирая на погоду, объясняет заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, желудочно-кишечные инфекции, в основе которых лежит патогенный вирус, постепенно вытесняют собой болезни, вызываемые микроорганизмами.

«Если в начале и середине прошлого века мы говорили о дизентерии, которая вызывала желудочно-кишечные заболевания — это была классика, то сейчас — это ротавирусная инфекция», — говорит Онищенко.

Вирусы передаются через контакт с зараженной поверхностью, а также грязную воду и продукты. Кроме того, отметил эксперт, патогенные вирусы можно найти и в домашних заготовках, в том числе соленьях.

При этом обычная гигиена уже не дает гарантий, что на руках не осталось вредоносных вирусов.

«Сегодня энтеровирусы, ротавирусы и так далее постепенно вытесняют микробную флору. От микробной инфекции можно защититься с помощью повышения санитарной культуры, но, когда на ее место приходит ротавирусная инфекция, она может прорываться и в зимний период», — заявил эксперт.

Помимо прочего, не боятся ротавирусы и холодных месяцев: количество зараженных кишечными инфекциями летом больше, однако зимой случаи выявления ротавируса также перестали быть редкостью, пояснил Онищенко.

Отметим, что в Красноармейске ротавирусная инфекция подозревается у 96 учеников сразу двух школ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, о наличии у детей именно этой инфекции говорит тот факт, что некоторые родители также обратились к медикам с похожими симптомами, хотя в школьной столовой они не питались.