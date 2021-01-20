Ученые из США рассказали, какой вирус убивает нервные клетки

Вчера, 23:19

Анна Лисова

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Ученые из США рассказали, какой вирус убивает нервные клетки

Ученые из США рассказали о том, какой вирус убивает нервные клетки. 

Считалось, что алкоголь разрушительно действует на нервную систему. Исследование американских ученых показало, что вирус герпеса может также разрушать нервные клетки. 

Даже после лечения, когда исчезают проявления вируса герпеса, из организма он не уходит. Повторное его «пробуждение» может негативно сказаться на здоровье. 

Молекулярные биологи выяснили, что вирус герпеса встраивается в нервные клетки, негативно влияя на иммунитет. После того, как иммунитет ослабевает, он провоцирует гибель нейронов, в которых находится. 

Доказано, что вирус герпеса может проявиться при заражении любой другой инфекцией. Остановить его распространение в организме могут только противогерпесные препараты. Народные методы в лечении герпеса не эффективны и могут только усугубить болезнь, предупреждают специалисты. 

Отметим, вирус герпеса HSV-1 является причиной высыпаний на губах, а вирус HSV-2 поражает половые органы.

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