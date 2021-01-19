Невролог Александр Евдокимов назвал виды головной боли, требующие вызова врача

Головная боль в ряде случаев может предупреждать о серьезной болезни. Об этом в беседе с Пятым каналом сообщил врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов.

По словам медика, некоторые головные боли могут говорить об угрожающем здоровью и жизни состоянии. Например, при гипертоническом кризе, когда наблюдается резкий скачок артериального давления.

Евдокимов советует непременно отслеживать его показатели регулярно. Также стоит обратить внимание на учащенное сердцебиение, потливость, а также насторожиться при покраснении глаз.

«Осложнения гипертонического криза — инсульт и инфаркт, и при высоком давлении эти риски растут. Если давление не снижается в течение часа, надо вызвать скорую», — посоветовал врач.

Александр Евдокимов также сообщил, что длительная головная боль, которая не снимается лекарствами, в ряде случаев может говорить об изменении в кровотоке головного мозга.

«Одна из причин — онкология», — пояснил невролог.

При воспалении тройничного нерва также может наблюдаться головная боль - да такая интенсивная, что человек не может ни сидеть, ни лежать, ни тем более спать.

В любом случае, какой бы головная боль ни была, если она носит регулярный или сезонный характер, стоит показаться врачу.