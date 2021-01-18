Врачи из Ухани объяснили, почему они лгали о смертельной опасности коронавируса

Медики китайской провинции Ухань пояснили, почему вынуждены были скрывать истинную опасность обнаруженной коронавирусной инфекции. По свидетельству китайских врачей, которые приняли участие в документальном фильме Великобритании «Вспышка: вирус, который потряс мир», они знали о смертельной опасности вируса еще в декабре 2019 года.

Британская телекорпорация «ITV» представила документальное расследование, в котором обвинила китайские власти в намеренном сокрытии истинной угрозы от выявленного коронавируса.

«Мы знали, что этот вирус передаётся от человека к человеку. Но, когда мы пришли на встречу в больнице, нам сказали не говорить об этом. Руководители провинций сказали больницам, чтобы они не говорили правду. Нам ничего не оставалось делать, как молча наблюдать за смертельной угрозой, которая распространяется по миру», - сообщили китайские врачи.

По свидетельству врачей из Уханя, китайское правительство прекрасно знало, что массовые новогодние гуляния по всему миру лишь ускорят распространение вируса, однако намеренно не регистрировали у себя новые вспышки заболеваемости, чтобы не пугать мир.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям И-Чун Ло, пандемии можно было бы избежать, если бы Китай был откровенен и своевременно предупредил мир о надвигающейся опасности.

«Молчание и породило те ужасные эпидемические масштабы, которые мы сейчас видим», - сообщил И-Чун Ло.

Выход резонансного документального фильма никак не сподвиг власти Китая дать ответный комментарий или объяснения, но создатели фильма надеются, что о виновности китайского правительства сможет узнать все население планеты.