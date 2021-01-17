В комздраве рассказали, можно ли вакцинировать от коронавируса спортсменов

Российский комздрав озадачился проблемой вакцинирования от коронавируса спортсменов — ведь после инъекции у такой категории граждан потенциально могут проявиться какие-то особенности, снижающие способности спортсменов. Об этом пишет «Невские Новости».

Представители комитета здравоохранения прокомментировали, что специальных исследований на тему того, как препарат от коронавируса может снизить физические показатели спортсменов, проведены не были — однако это никак не повлияет на следование программы тотальной вакцинации от Минздрава.

«Особых рекомендаций по вакцинации для спортсменов не предусмотрено, хотя некоторые именитые спортивные клубы хотят вначале изучить, как препарат от коронавируса скажется на физическом здоровье спортсменов, и сколько тренировок им надо будет пропустить. Спортклубы имеют на это полное право, но они не должны отступать от программы массовой вакцинации, утвержденной Минздравом», - указали в петербургском комитете по здравоохранению.

При этом эксперты уточнили, что перед проведением процедуры вакцинирования каждый человек подвергается тщательному осмотру врача, который при выявлении каких-то противопоказаний однозначно не допустит проведение вакцинации.