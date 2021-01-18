Перенесшие коронавирус россияне описали необычные последствия болезни

Перенесшие коронавирус россияне столкнулись с такими последствиями болезни, как головокружения, боли в спине и непереносимость алкоголя. Причем многие жалуются на то, что от головокружения, которое наблюдается на протяжении семи месяцев, никакие лечения не помогают.

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом еще в октябре, до сих пор страдают от болей в спине.

Так, женщине, которая испытывает такие ощущения, сделали МРТ головного мозга и позвоночника, но установить причину состояния пациентки медикам также не удалось. Женщина жалуется на ощущение кола между лопаток и хруст в суставах.

Другая пациентка столкнулась с непереносимостью алкоголя после выздоровления. С ее слов, она не может пить алкоголь, так как после этого у нее начинает очень сильно биться сердце. А когда женщина вызвала скорую помощь, ей заявили, что у нее обострение невроза.

Ранее врач-эрготерапевт Мария Мальцева сообщила, что у пациентов с коронавирусом может возникать состояние бреда. Также у некоторых инфицированных наблюдается психомоторное возбуждение. Ко всему, доктор заявила, что коронавирус влияет и на тех, кто боится заразиться.