Биолог допустила преобладание в России «британского» штамма коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предполагает, что к марту в России самым распространенным штаммом COVID-19 может стать «британский».

Она отметила, что на данный момент «британский» штамм считается наиболее заразным. Его заразность оценили на 56% выше от заразности других штаммов, передает РИА Новости . Пациенты с «британским» штаммом уже появились в США.

«Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», - сказала Баранова.

«Британский» штамм может передаваться даже при таких контактах, которые ранее были условно безопасными. Так, если, к примеру, ранее можно было общаться до 15 минут с зараженным человеком и не подхватить инфекцию, то «британский» штамм передастся даже при контакте длительностью более пяти минут. Но, как отметила Баранова, это время «безопасного» контакта условно, поскольку вероятность передачи коронавируса зависит от множества факторов.

Сейчас же, отмечает Баранова, крайне важно, чтобы вакцинация позволила сформировать иммунитет быстрее, чем распространяется коронавирус.