Врач назвала россиянам правила получения прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:34

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Врач назвала россиянам правила получения прививки от коронавируса COVID-19

Врач назвала правила получения прививки от коронавируса COVID-19.

По словам врача-терапевта Людмилы Черепенько, для правильной вакцинации необходимо следовать определенным правилам. Тогда есть большая вероятность того, что вакцина даст ожидаемый эффект.

Во-первых, у прививки есть противопоказания. Если на момент вакцинации у человека есть все признаки различных ОРЗ, обострений хронических заболеваний и проявление аллергических реакций, вакцинацию придется отложить. Получить прививку в этих случаях можно не раньше, чем через 4 недели после выздоровления.

За 24 часа до прививки нельзя употреблять алкоголь, а непосредственно в день прививки - посещать сауну, бассейн, нельзя тренироваться, загорать и переохлаждаться. Спустя пару дней после вакцинации все это можно возобновить.

Также врач рекомендует за несколько дней до и после вакцинации постараться не ходить в людные места, и не контактировать с больными ОРЗ.

В России с 18 января началась массовая добровольная вакцинация населения от коронавируса. А с 31 января россияне смогут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. Там же можно будет оформить электронный сертификат о прививке.

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