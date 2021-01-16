Александр Мясников раскритиковал противников вакцинации

Сегодня, 13:19

Александр Зуев

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Александр Мясников раскритиковал противников вакцинации
Заслуженный врач России Александр Мясников

Заслуженный врач России Александр Мясников признал, что пресса способствует увеличению числа противников вакцинации. В новостях ежедневно говорят о страшных последствиях вакцинации препаратом «Pfizer», о смертях от него и случаях паралича, заявил врач.

В этой связи Мясников напомнил СМИ, что в России не вакцинируют препаратом «Pfizer», так как в стране есть своя вакцина.

Он призвал не сравнивать российские препараты с американскими. Доктор отметил, что российская вакцина надежная и более проверенная, чем американская и немецкая.

Кардиолог также выразил возмущение по поводу выпадов в адрес российских препаратов со стороны тех, кто еще не довел до совершенства свои разработки. Ранее к вакцинации призвала коллега Мясникова, Елена Малышева. Она обратила внимание на ситуацию с внезапной смертью Бориса Грачевского от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее стало известно, что с 18 января в России начинается массовая вакцинация всех групп населения от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что в России для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Прививки можно делать людям старше 18 лет, без хронических заболеваний, а также тем, кто не болели ОРВИ. Стоит помнить, что беременным и кормящим прививку делать нельзя.

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