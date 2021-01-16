В Deloitte считают слухи о влиянии сетей 5G на распространение коронавируса мифом

Сегодня, 12:19

Анна Лисова

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В Deloitte считают слухи о влиянии сетей 5G на распространение коронавируса мифом

Эксперты международной консалтинговой компании Deloitte развенчали миф о том, что развертывание сетей пятого поколения 5G может влиять на распространение коронавирусной инфекции. 

Этот миф широко был распространен в 2020 году, отмечают специалисты Deloitte. Но никаких научных оснований для того, чтобы говорить о связи 5G и ростом числа заражений COVID-19. Заявления о том, что технология 5G передает COVID-19 эксперты называют нелепыми, передает РИА Новости

«COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», - подчеркнули авторы исследования. 

Они отметили, что в основе этого мифа предположение о том, что 5G является источником излучения и может негативно влиять на иммунную систему. Но аналитики уверены, что и это предположение является ошибочным. 

В июне 2020 года в Великобритании Ofcom было проведено исследование, которое показало, что 29% респондентов встречали заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию о COVID-19. И в 21% случаев это были «теории о том, что существует связь между возникновением COVID-19 и технологией 5G». 

Аналогичное исследование проходило в Великобритании в апреле, и на тот момент с заведомо ложными или недостоверными утверждениями о 5G сталкивались 50% участников исследования. Хотя многие участники исследования отметили, что воспринимали эту информацию как «вводящую в заблуждение», тем не менее, часть людей в нее поверили. А те, кто понимал, что она является ложной, редко что-то предпринимали, чтобы опровергнуть ее. 

К 2021 году, отмечают авторы исследования, число тех, кто верит в существование связи сетей пятого поколения и коронавирусной инфекции вряд ли существенно изменится. 

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