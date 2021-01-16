В Европе допустили, что российская вакцина способна подавить пандемию коронавируса

Сегодня, 11:34

Анна Морозова

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В Европе допустили, что российская вакцина способна подавить пандемию коронавируса
Российская вакцина «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» является результатом целой исторической цепочки научных разработок в России.

Как известно, западные «рассказчики» длительное время обесценивали научные достижения в России. Несмотря на то, что ранее Центр Гамалеи уже успешно разработал вакцину против вируса Эбола, западные специалисты сейчас удивлены созданию вакцины против коронавируса.

Сейчас «Спутник V» распространяется по всему миру. Есть большая вероятность, что через полвека никто даже не вспомнит о скептике Запада насчет российской вакцины.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Она была разработана в российском Центре имени Гамалеи.

В Минздраве России заявили, что вакцина имеет высокую эффективность и безопасность.

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