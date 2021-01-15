Российский врач-гематолог назвал опасные причины нехватки железа у человека

Врач-гематолог Захаров назвал опасные причины нехватки железа у человека.

По словам врача-гематолога Сергея Захарова, есть ряд заболеваний, одним из симптомов которых является дефицит железа в организме. В первую очередь, это те, что сопровождаются кровотечениями, тот же геморрой.

«Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, это приведет со временем к железодефициту», — объяснил врач.

Еще один провокатор нехватки железа - хронические болезни желудочно-кишечного тракта, включая гастрит. Например, при последней патологии из-за сниженной кислотности железо плохо усваивается, что, в конце концов, существенно уменьшает его содержание в крови.

Низкий уровень железа может говорить и о возможной онкологии: «Любая опухоль будет потреблять, ей все равно нужно какое-то количество необходимых микроэлементов. Плюс опухоль может изъязвляться, кровоточить».

Кроме того, значительное влияние на дефицит железа оказывает рацион человека: длительные диеты, веганство.

Гематолог подчеркнул, что такую патологию с железом нельзя выровнять самостоятельно, опираясь только лишь на продукты питания или витамины. Нужно обязательно проконсультироваться с врачом.