Комаровский развенчал миф о вреде кисломолочных продуктов

Кисломолочные продукты очень полезны для организма. Об этом рассказал известный педиатр Евгений Комаровский. Таким образом, он развеял миф о том, что кефир, простокваша, йогурт, сыр и творог не дают никакой пользы организму.

Комаровский считает, что употребление кисломолочных продуктов поможет укрепить иммунитет в разгар пандемии коронавируса. Также эти продукты являются отличной профилактикой запоров. Комаровский напоминает, что к достоинствам молока можно отнести тот факт, что этот продукт является поставщиком кальция и фосфора. Эти элементы участвуют в построении клеток головного мозга и способствуют нормальной работе нервной системы.

Наряду с этим Комаровский отметил, что одной из ключевых проблем современности является высочайшая чистота. Она не дает детскому организму шанса на нормальное развитие. Ребенок, едва появившись на свет, оказывается в стерильной среде. Однако иммунная система должна встречаться с миллиардами бактерий, а она встречается только с миллионами. Из-за этого неподготовленная иммунная система реагирует на любые бактерии и вирусы, провоцируя аллергию. А с помощью кисломолочных продуктов организм ребенка может получить полезные микроэлементы.