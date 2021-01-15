Комаровский развенчал миф о вреде кисломолочных продуктов

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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Комаровский развенчал миф о вреде кисломолочных продуктов

Кисломолочные продукты очень полезны для организма. Об этом рассказал известный педиатр Евгений Комаровский. Таким образом, он развеял миф о том, что кефир, простокваша, йогурт, сыр и творог не дают никакой пользы организму. 

Комаровский считает, что употребление кисломолочных продуктов  поможет укрепить иммунитет в разгар пандемии коронавируса. Также эти продукты являются отличной профилактикой запоров. Комаровский  напоминает, что  к достоинствам молока можно отнести тот факт, что этот продукт является  поставщиком кальция и фосфора. Эти элементы участвуют в построении клеток головного мозга и способствуют нормальной работе нервной системы. 

Наряду с этим Комаровский отметил, что одной из ключевых проблем современности является высочайшая чистота. Она не дает детскому организму шанса на нормальное развитие. Ребенок, едва появившись на свет, оказывается в стерильной среде. Однако иммунная система должна встречаться с миллиардами бактерий, а она встречается только с миллионами. Из-за этого неподготовленная иммунная система  реагирует на любые бактерии и вирусы, провоцируя аллергию. А с помощью кисломолочных продуктов организм ребенка может получить полезные микроэлементы.

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