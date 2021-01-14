Доктор Мясников предупредил об эпидемии опаснее коронавируса

Известный российский врач-кардиолог и ведущий программы «Спросите доктора» Александр Мясников сообщил о пандемии, которая на порядок опаснее коронавируса. По словам главврача московской клинической больницы им. Жадкевича, такой глобальной эпидемией является ожирение.

Александр Мясников указал, что уже почти 40% всего населения планеты имеют избыточный вес, который становится причиной опасных заболеваний — диабета, рака, инфаркта и инсульта, депрессий и суицидальных склонностей. В эфире телеканала «Россия-1» доктор пояснил, что считает такую эпидемию еще более опасной, чем коронавирус, потому что от нее нельзя вылечиться за несколько недель.

«Это опасная тенденция, буквально болезнь, охватившая уже почти половину населения планеты. Если подумать, это совершенно ошеломляющие цифры, из которых рождаются диабетики, астматики и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. От пандемии ожирения страдают взрослые и дети, старики и инвалиды — и самое ужасное, что от нее нельзя сделать вакцинацию или вылечиться за несколько недель», - прокомментировал Александр Мясников.

Эксперт привел и официальную статистику смертей, сравнив данные по коронавирусной инфекции и «пандемии ожирения».

«За пандемийный 2020 год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому ковиду и не снились», - отметил кардиолог.