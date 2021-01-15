Доктор Мясников перечислил неочевидные признаки инфаркта

Вчера, 23:34

Ольга Громова

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Доктор Мясников перечислил неочевидные признаки инфаркта

Самым распространенным симптомом инфаркта миокарда принято считать давящую боль за грудиной, но некоторые люди ее могут не ощутить - к примеру, женщины или диабетики. Но могут присутствовать нетипичные признаки сердечного приступа - их в эфире Россия-1 перечислил главврач московской больницы № 71, телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в ряде случаев на инфаркт могут указывать кашель и одышка. В список нетипичных симптомов доктор также включил слабость, затрудненное дыхание, холодный пот.

Отдельно Мясников обратил внимание на болевые ощущения. Не стоит ориентироваться только на давящую боль за грудиной. При инфаркте, уточнил он, боль может быть разной. К примеру, может болеть живот. Также приступ может сопровождаться отрыжкой или изжогой. Даже зубную боль могут ощущать пациенты при инфаркте. Беспокоить может неконтролируемая слабость, неприятные ощущения в шее.

В то же время инфаркт и стенокардия способны в некоторых случаях протекать совершенно без симптомов.

Факторы, которые способствуют развитию этой болезни - мужской пол, женщины после климакса, возраст старше 65 лет, вредные привычки, лишний вес, а также повышенные показатели - сахара и холестерина в крови, а также артериального давления.

У каждого пятого человека с названными факторами есть бессимптомная стенокардия, указал доктор Мясников.

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