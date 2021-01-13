Давид Иоселиани рассказал, как правильно принимать разжижающие кровь препараты

Сегодня, 11:44

Александр Зуев

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Давид Иоселиани рассказал, как правильно принимать разжижающие кровь препараты
Академик РАН Давид Иоселиани

При коронавирусе возможно повышение уровня свертываемости крови. Чтобы этого не допустить, врачи назначают пациенту разжижающие кровь препараты.

На эту тему высказался академик РАН Давид Иоселиани. В частности, он заявил, что точных доказательств того, что у человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями коронавирус будет протекать тяжелее, чем у человека без этих проблем, не существует. В этой связи кардиолог сказал, что принимать сезонно антикоагулянты для снижения вероятности осложнений в случае заражения коронавирусом недопустимо. Подобные лекарственные средства нельзя принимать не по схеме, заметил он.

Академик отметил, что если врач назначает пациенту разжижающий кровь препарат, то он обязан его предупредить о том, что принимать это лекарство следует ежедневно в одно и то же время. Академик считает, что только правильный прием антикоагулянтов поможет избежать серьезных последствий. В целом, Иоселиани посоветовал прибегать к помощи антикоагулянтов только в исключительных случаях.

Кардиолог подчеркнул, что прием и дозировку таких препаратов назначает только лечащий врач. При этом он должен брать во внимание индивидуальные особенности пациента.

А вообще, сказал Иоселиани, от приема антикоагулянтов лучше отказаться, если не принимать их регулярно. По словам эксперта, такие лекарства можно заменить препаратами-дезаграгантами, которые так же влияют на организм, но действуют мягче. Вместе с тем доктор медицинских наук заявил, что любой человек после 40-59 лет, у которого есть склонность к ишемической болезни сердца с тромботическими осложнениями, может принимать дезаграганты постоянно, пишет mk.ru.

Ранее сообщалось, что вирусные заболевания, в том числе и коронавирус, опасны тем, что могут вызывать воспаление сердечной мышцы.

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