Медсестра из «красной зоны» не может спать из-за умирающих пациентов

28-летняя медсестра из Великобритании Амира Шейх рассказала, как она работает в «красной зоне» с пациентами, больными коронавирусом.

Женщина рассказала, что из-за огромного количества смертей, которые она видела, у нее развился стресс, и она не может спать. Она утверждает, что медики бегают вокруг пациентов по 13-14 часов в сутки.

Медик отметила, что в больничных палатах Великобритании царит хаос и отчаяние. Каждый день такой же плохой, как предыдущий и следующий. Амира пожаловалась, что медики чувствуют себя так плохо, что иногда не могут выпить стакан воды.

Она призывает людей к соблюдению ограничительных мер и отмечает, что многие заразились и умерли, потому, что другие не носили маски.

Шейх сетует на сложившуюся ситуацию и задается риторическим вопросом, когда люди поймут, насколько все серьезно.

За прошлые сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции умерли 1564 человека. С начала пандемии это антирекорд. Число больных увеличилось на 47 525 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 3 211 576 человек, 84 767 человек – скончались.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун. Это уже третий локдаун в стране с начала пандемии. В связи с выявлением «британского» штамма коронавируса наблюдается рост числа заболевших. Власти предполагают, что карантин может быть продлен до конца марта. При этом будут значительно ужесточены ограничительные меры. В крупных городах больницы не справляются с огромным количеством больных людей.