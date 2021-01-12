Ученые назвали изжогу предвестником инфаркта

Специалисты из Гарвардской медицинской школы рассказали о необычном симптоме, который, как правило, является предвестником «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который сам человек может и не заметить. Речь идет об изжоге.

Специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что чувство жжения зачастую ощущают люди, которые впоследствии переживают инфаркт.

Вообще, изжогой вызывается чувство дискомфорта, которое возникает, когда желудочный сок попадает в нижний отдел пищевода и раздражает его слизистую. Такие ощущения возникают из-за неправильного питания или заболеваний органов пищеварения. Но этот симптом может быть и при проблемах сердца.

Однако основными признаками инфаркта являются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.

Примечательно то, что человек даже не подозревает, что с сердцем у него неполадки. Вообще, люди или стараются не замечать такой симптом, как изжога, или же не считают, что это что-то серьезное. Таким образом, многие просто игнорируют «тихого убийцу».

Медики рекомендуют при подобных симптомах обратиться к врачу.