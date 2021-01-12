Врачи сообщили, что коронавирус COVID-19 переходит в хроническую форму

Врач общей практики Максим Юдичев рассказал, что коронавирусная инфекция со временем может перейти в хроническую стадию.

Спустя месяцы наблюдений врачи заметили, что в некоторых случаях коронавирус может задерживаться около 12 недель. Примечательно, что часть пациентов такого рода не является переносчиками инфекции, а часть – наоборот способна ее разносить.

Юдичев отмечает, что вирус может затаиться в организме на долгое время. В этот период он не размножается, а просто иногда «вылезает», заражая соседние клетки. Подобным образом в организме может произойти реактивация коронавируса.

Также эксперт рассказал о недавнем открытии ученых, которые определили, что вирус может скрываться в клетках, способных поглощать частицы, чужеродные для организма (макрофагах).

Своим мнением поделился заслуженный врач РФ Михаил Каган, который отметил, что коронавирус может перейти в хронический благодаря активации аутоиммунных реакций или воспалительных процессов.

А врач-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что хроническим вирус может стать только у людей со слабым иммунитетом. По его мнению, подобный процесс связан больше не с видом вируса, а с состоянием пациента. Подобные больные переносят вирус в легких формах, однако заболевание протекает очень долго, так как иммунной системе не удается от него избавиться.