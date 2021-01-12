Перечислены симптомы «британского» штамма коронавируса COVID-19 у детей

С тех пор, как ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19, медики стараются больше узнать о природе этой болезни. Уж всем известно, что дети переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Однако новый, «британский» штамм коронавируса протекает у детей с отличительными симптомами. Больше половины заболевших детей страдают от усталости, а часть из них становятся замкнутыми. У младенцев могут быть приступы истерики и плача. 53% заболевших детей жаловались на головную боль и боль в горле. Также дети могут испытывать боль в животе. У половины детей температура повышается до 37°С. Около 35% заболевших детей страдают от потери аппетита. Прежде всего, такое явление наблюдается у малышей в возрасте до года.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от людей большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сказал, что новую разновидность вируса выявили в 22 странах Европы.