Перечислены симптомы «британского» штамма коронавируса COVID-19 у детей

Сегодня, 00:24

Александр Зуев

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Перечислены симптомы «британского» штамма коронавируса COVID-19 у детей

С тех пор, как ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19, медики стараются больше узнать о природе этой болезни. Уж всем известно, что дети переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Однако новый, «британский» штамм коронавируса протекает у детей с  отличительными симптомами.  Больше половины заболевших детей страдают от усталости, а часть из них становятся замкнутыми. У младенцев могут быть  приступы истерики и плача. 53% заболевших  детей жаловались на головную боль и боль в горле. Также дети могут испытывать боль в животе. У половины детей температура повышается до 37°С. Около 35% заболевших детей страдают от потери аппетита. Прежде всего,  такое явление наблюдается у малышей в возрасте до года.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от людей большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сказал, что новую разновидность вируса выявили в 22 странах Европы.

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