Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в России

Коронавирус, несмотря на то, что уровень заболеваемости вырос, не стал более смертоносным. Об этом рассказал «Вечерней Москве » доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что если сравнивать с весенними показателями, то смертность сейчас даже ниже.

«Если посмотреть на мировую статистику, летальность в пределах тех цифр, которые даются, а это многомиллионные случаи, то по сравнению с весной они резко снижены. Определенное ослабление вируса в плане летальности совершенно очевидно», - объяснил Альтштейн.

Сейчас, по его словам, летальность держится на уровне 1%, хотя весной достигала даже 15%. Но то, что по статистике смертность не уменьшается, говорит лишь о том, что статистика на момент начала пандемии была менее точной.

Те нынешние 1-1,5%, которые озвучиваются сейчас, отвечают тенденциям, наблюдаемым в мире. И хотя процент летальности стал менее угрожающим, тем не менее, немало людей переносят коронавирусную инфекцию тяжело.

Эксперт также отметил, что на данный момент в России эпидемия вышла на зимнее плато. В январе число случаев заметно меньше, чем фиксировалось в декабре. Но говорить о том, что эпидемия побеждена, слишком рано, уверен Альтштейн.

По словам ученого, хотя вакцинация уже идет, пока прививки получают лишь отдельные категории граждан, что не позволяет говорить об уже сформированном коллективном иммунитете, который мог бы остановить эпидемию.