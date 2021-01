Ученые назвали смертельную опасность популярного гарнира

Один из самых популярных в мире гарниров - картофель фри - может быть смертельно опасным. В случае употребления этого блюда в пищу два или более раза в неделю, риск ранней смерти может повыситься в два раза. Такие выводы сделали ученые из Японии. Результаты своего исследования, которым были охвачены 4500 взрослых людей, они обнародовали на страницах журнала The American Journal of Clinical Nutrition.

Картошка фри не относится к ЗОЖ-продуктам, поскольку жарится во фритюре и в огромном количестве масла. По этой причине она содержит много трансжиров и крайне негативно влияет на здоровья. В частности, она повышает уровень «плохого» холестерина, тогда как «хороший», наоборот, снижает.

Японские ученые в ходе исследования также выяснили, что любители картофеля фри, у которых наблюдается высокий уровень трансжиров в крови, на 75 процентов больше рискуют заболеть болезнью Альцгеймера или старческой деменцией.

Издание Eat This, Not That! (Не ешьте это, ешьте то!) отмечает, что в целом вреден не только картофель фри, но и вся жареная пища. Употребление жареных блюд даже трижды в неделю увеличивает риск сердечного приступа на 7 процентов.

Гарниры с высоким содержанием жиров также способны навредить кишечному микробиому, ведь они приводят к увеличению вредных бактерий и уменьшают количество полезных.