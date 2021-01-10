Bloomberg назвал женщин главными жертвами коронавируса в РФ

Сегодня, 10:54

0

Image 16+
Bloomberg назвал женщин главными жертвами коронавируса в РФ

Популярный американский финансовый обозреватель «Bloomberg» определил женщин как наиболее уязвимую группу населения в России, подверженную инфицированию коронавирусом. Эксперт издания Клара Феррейра Маркес сообщила, что российские женщины являются «потенциальными жертвами коронавируса», поскольку работают на предприятиях с повышенным риском инфицироваться. Об этом пишет «Lenta.ru».

Свою точку зрения журналистка Клара Феррейра Маркес объяснила тем, что российские женщины массово работают в сфере розничной торговли, где контактируют с большим количеством людей, которые часто пренебрегают ношением масочных защитных средств и соблюдением социальной дистанции.

«Российские женщины, как и женщины в других странах, сильнее пострадали от пандемии, учитывая их чрезмерную представленность в наиболее пострадавших секторах экономики, таких как розничная торговля. Плюс ко всему российские женщины часто работают врачами, учителями и соцработниками, которые по долгу службы вынуждены контактировать с большим количеством людей. Причем зарплаты женщин-работников по сравнению с мужчинами на таких же должностях в России примерно на треть ниже», - прокомментировала эксперт «Bloomberg». 

Маркес отметила, что российское государство оказывает определенное давление на женскую категорию населения, пытаясь навязать рождаемость и, таким образом, выйти из демографического кризиса, что является нарушением прав женщины.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые назвали смертельную опасность популярного гарнира

Сегодня, 13:09

Bloomberg назвал женщин главными жертвами коронавируса в РФ

Сегодня, 10:54

Перспективы лекарства от COVID-19: открыта короткая форма «точки входа» коронавируса

Сегодня, 09:14

В ВОЗ допускают возникновение коронавируса вне Китая

Вчера, 22:33

Елена Малышева нашла «великую пользу» коронавируса

Вчера, 17:13

ВОЗ озадачена вспышками коронавируса COVID-19 из-за импорта замороженной продукции в КНР

Вчера, 16:03

Медики разгадали тайну повышенной заразности коронавируса-мутанта

Вчера, 13:03

Названы сценарии распространения коронавируса в России после Нового года

Вчера, 09:58

Диетолог порекомендовала особые бутерброды при коронавирусе

10-01-2021, 14:03

Российский врач назвала необычный способ восстановить вкусы и запахи после коронавируса COVID-19

10-01-2021, 10:58

Медики дали советы, как уберечься от гепатита С

9-01-2021, 23:08

Ученые назвали самые частые долгосрочные симптомы коронавируса SARS-CoV-2

9-01-2021, 21:58

Журналист издания The New York Times привился вакциной «Спутник V» и объяснил свой выбор

9-01-2021, 20:19

Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения коронавирусом COVID-19

8-01-2021, 10:59

Ученые объяснили, какие люди больше остальных склонны к алкоголизму

7-01-2021, 12:19

Мясников назвал морозоустойчивость шансом россиян справиться с коронавирусом

6-01-2021, 19:49

Россиян предупредили о вреде переедания в праздники

6-01-2021, 16:34

Пандемия коронавируса превратила врачей в телезвезд

5-01-2021, 22:59

Доктор Александр Мясников оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

5-01-2021, 22:59

Доктор Мясников отрицает происхождение коронавируса из Китая

5-01-2021, 22:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров