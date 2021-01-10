Bloomberg назвал женщин главными жертвами коронавируса в РФ

Популярный американский финансовый обозреватель «Bloomberg» определил женщин как наиболее уязвимую группу населения в России, подверженную инфицированию коронавирусом. Эксперт издания Клара Феррейра Маркес сообщила, что российские женщины являются «потенциальными жертвами коронавируса», поскольку работают на предприятиях с повышенным риском инфицироваться. Об этом пишет «Lenta.ru».

Свою точку зрения журналистка Клара Феррейра Маркес объяснила тем, что российские женщины массово работают в сфере розничной торговли, где контактируют с большим количеством людей, которые часто пренебрегают ношением масочных защитных средств и соблюдением социальной дистанции.

«Российские женщины, как и женщины в других странах, сильнее пострадали от пандемии, учитывая их чрезмерную представленность в наиболее пострадавших секторах экономики, таких как розничная торговля. Плюс ко всему российские женщины часто работают врачами, учителями и соцработниками, которые по долгу службы вынуждены контактировать с большим количеством людей. Причем зарплаты женщин-работников по сравнению с мужчинами на таких же должностях в России примерно на треть ниже», - прокомментировала эксперт «Bloomberg».

Маркес отметила, что российское государство оказывает определенное давление на женскую категорию населения, пытаясь навязать рождаемость и, таким образом, выйти из демографического кризиса, что является нарушением прав женщины.