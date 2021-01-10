Перспективы лекарства от COVID-19: открыта короткая форма «точки входа» коронавируса

Сегодня, 09:14

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Перспективы лекарства от COVID-19: открыта короткая форма «точки входа» коронавируса

Научный журнал Nature Genetics опубликовал результаты исследования британских ученых Саутгемптонского университета, которые обнаружили более короткую форму белка ACE2, с помощью которого коронавирус может проникать в организм. На основе этих изучений можно будет разработать новые, более эффективные препараты для лечения инфекции. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее уже было установлено, что коронавирус проникает в клетки легких человека благодаря молекуле рецептора ACE2, находящейся на их поверхности. Ученые занимаются детальным изучением данного белка, чтобы в будущем создать более эффективное лекарство от коронавируса.

Главная сложность в том, что человеческий белок ACE2 имеет очень сложную структуру, потому использовать его в диагностике и лечении вируса довольно затруднительно.

Так, британские ученые изучили структуру белка в слизистой оболочке носа, в результате чего нашли его необычную разновидность. ACE2 оказался в 2 раза короче классической формы. Более того, внутри у него не было сегмента, к которому цепляется коронавирус.

«Нас очень заинтересовала наша находка. Особенно после того, как мы установили, что она способна мешать попаданию коронавируса в организм», - рассказывает одна из авторов исследования, профессор Джейн Лукас.

Также ученым удалось установить, что подобные молекулы начинают вырабатываться как реакция на интерфероны. Эксперты предполагают, что, заставив слизистую производить укороченный белок, можно снизить скорость распространения коронавируса. В дальнейшем они планируют как можно детальнее изучить данный вопрос.

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