В ВОЗ допускают возникновение коронавируса вне Китая

Коронавирус, вызывающий COVID-19, мог возникнуть за пределами Китая, но при этом начать исследование, посвященное его возникновению, эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют с Поднебесной. Об этом сообщила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.

Купманс подчеркнул, что в Ухане была зафиксирована первая большая вспышка COVID-19. Поэтому именно он выбран в качестве отправной точки исследования.

«На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать, но важно начать с Уханя, где произошла первая большая вспышка. Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это - что нас просили делать. Но мы должны начать с Уханя, где впервые узнали об этой ситуации», - сообщила она в эфире телеканала CGTN.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что Китай дал согласие на визит группы экспертов организации. В Поднебесной они будут работать совместно с китайскими экспертами. В состав международной группы вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании, а также России.