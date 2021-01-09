Елена Малышева нашла «великую пользу» коронавируса

Популярный российский теледоктор, ведущая программы «Жить здорово!» и врач-терапевт Елена Малышева нашла «светлую сторону» у коронавируса. По заявлению профессора Московского государственного медико-стоматологического университета, те пациенты, которые переболели ковидом, получили неожиданный «полезный» побочный эффект. Об этом врач рассказала в очередном выпуске своей передачи.

Елена Малышева объявила, что у многих переболевших коронавирусом после полного выздоровления наблюдается выработанное отвращение к спиртному, что для россиян может принести «определенную пользу». Телеведущая привела реальный пример своей подруги и коллеги Арины Шараповой, которая перенесла ковид и получила острое отвращение к любого вида алкогольным напиткам.

«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная пока, но от этого не менее приятная», - прокомментировала Елена Малышева.

Примечательно, что такой комментарий доктора оскорбил некоторых телезрителей, столкнувшихся с ковидом, — ведь многие из них получили серьезные заболевания в виде сердечно-сосудистых заболеваний и головных болей вследствие тяжелого перенесения коронавируса, и такая легкомысленная фраза Малышевой вызвала резкое осуждение некоторых россиян.