ВОЗ озадачена вспышками коронавируса COVID-19 из-за импорта замороженной продукции в КНР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала вспышки COVID-19 из-за импорта замороженной продукции в КНР.

ВОЗ заявили, что считает эти вспышки слишком загадочными.

Эксперты ВОЗ не имеют информации касательно того, может ли действительно коронавирусная инфекция выживать в условиях, при которых хранятся замороженные продукты.

Власти Китая в последние несколько месяцев сообщали о локальных вспышках коронавирусной инфекции, которые они объясняли распространением коронавируса с замороженной продукцией. Якобы на упаковках с такой продукцией был обнаружен коронавирус.

Член международной группы от ВОЗ Марион Купманс в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил о том, что на данный момент известно лишь одно, что на поверхности упаковок замороженной продукции коронавирус может находиться дольше, чем при обычной температуре на поверхностях, с которыми человек контактирует в быту.

Отметим, 14 января в Китай прибудет международная делегация для изучения причин возникновения коронавируса. В Китае уже сообщили, что помогать работе этой делегации будут местные специалисты.