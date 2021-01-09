Медики разгадали тайну повышенной заразности коронавируса-мутанта

О том, какие мутации позволили коронавирусу, который вызывает COVID-19, стать более заразным, рассказали ученые.

Новая мутация коронавируса, выявленного в Великобритании, как показали исследования, заразнее на 70%. Изучив этот штамм, который известен как B117, ученые выяснили, что он может размножаться в горле. Это показал анализ мазков из носа и горла у пациентов с новым штаммом коронавируса. По этой причине, передается новый штамм гораздо быстрее.

Исследование показало, что вирусная нагрузка была увеличена с 10 до 1000 по сравнению с предыдущим штаммом.

При этом эксперты говорят о том, что главной причиной высокой заразности могут быть поведенческие факторы. Люди продолжают игнорировать элементарные меры безопасности, из-за чего уровень заболеваемости не падает.

О новом штамме коронавируса власти Великобритании сообщили в ноябре минувшего года. Ученые выяснили, что этот штамм имеет мутировавший «шипованный» белок снаружи, что улучшает его проникновение в организм.