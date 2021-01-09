Названы сценарии распространения коронавируса в России после Нового года

После новогодних каникул в России может вновь начать расти суточное число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.
Она объяснила, что динамика распространения коронавируса целиком зависит от того, насколько ответственно во время праздников люди соблюдали рекомендации, направленные на сдерживание инфекции.
Егорова опасается, что может повториться ситуация, которая наблюдалась в стране после летних отпусков. Конечно же, зимой немало россиян путешествуют по стране, но все же зимой каникулы чаще проводят дома, либо в гостях у родных или друзей. Тем не менее, и путешествующие граждане, и те, кто проводил каникулы дома в шумных компаниях, могут способствовать распространению коронавируса, если не соблюдали меры предосторожности.
По словам Егоровой, ожидается, что после новогодних каникул будет наблюдаться рост суточного числа новых случаев коронавируса. Тем не менее, к весне, по ее словам, ситуация может улучшиться, ведь немало граждан уже будут вакцинированы.
«Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте – мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже», - уверена Егорова.
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