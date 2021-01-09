Названы сценарии распространения коронавируса в России после Нового года

После новогодних каникул в России может вновь начать расти суточное число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости .

Она объяснила, что динамика распространения коронавируса целиком зависит от того, насколько ответственно во время праздников люди соблюдали рекомендации, направленные на сдерживание инфекции.

Егорова опасается, что может повториться ситуация, которая наблюдалась в стране после летних отпусков. Конечно же, зимой немало россиян путешествуют по стране, но все же зимой каникулы чаще проводят дома, либо в гостях у родных или друзей. Тем не менее, и путешествующие граждане, и те, кто проводил каникулы дома в шумных компаниях, могут способствовать распространению коронавируса, если не соблюдали меры предосторожности.

По словам Егоровой, ожидается, что после новогодних каникул будет наблюдаться рост суточного числа новых случаев коронавируса. Тем не менее, к весне, по ее словам, ситуация может улучшиться, ведь немало граждан уже будут вакцинированы.

«Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте – мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже», - уверена Егорова.