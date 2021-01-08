Диетолог порекомендовала особые бутерброды при коронавирусе

При заболеваниях легких, в том числе коронавирусе, диетолог Ирина Дядикова порекомендовала обратить внимание на питание и рассказала о «бутерброде здоровья» для таких больных.

Со слов специалиста, в рационе пациентов с заболеваниями легких должны преобладать животные жиры. Поэтому больным коронавирусом не стоит соблюдать строгие диеты во время болезни.

Дядикова поделилась рецептом «здорового бутерброда». Для этого нужно мазать хлеб специально приготовленной пастой из сала, укропа, зерен кинзы и черного перца.

Диетолог отмечает, что увлекаться таким продуктом нельзя, потому что переедание может навредить поджелудочной железе и печени, а эти органы и без того страдают от коронавирусной инфекции. При этом врач рекомендует заменить жареное мясо на сливочное масло. Также рекомендовано употреблять лук, чеснок, витамины D, E и группы B.