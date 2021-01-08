Российский врач назвала необычный способ восстановить вкусы и запахи после коронавируса COVID-19

Сегодня, 10:58

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Российский врач назвала необычный способ восстановить вкусы и запахи после коронавируса COVID-19

Врач назвала необычный способ восстановить вкусы и запахи после коронавируса COVID-19.

Доктор медицинских наук Ирина Добрецова утверждает, что «ядреный» хвойный стоматологический ополаскиватель может помочь восстановить потерянный в результате перенесенного коронавируса вкус своим воздействием на рецепторы.

«Хвойные ополаскиватели для рта помогают вернуть память вкусовым рецепторам у тех, кто переболел COVID. Воспользовавшись именно ядрёным ополаскивателем, вы заставите рецепторы почувствовать его. Вернётся вкус, и при этом уйдёт психосоматика», - говорит врач и советует проводить такую процедуру несколько раз в день. 

К тому же подобные ополаскиватели полезны с точки зрения стоматологии.

Обоняние же вернется благодаря тренировкам носа: выполнять несколько циклов нюхания одного и того же продукта на протяжении 1,5-2 минут. Для этой цели хорошо подходят ароматические масла.

Несколько иначе смотрит на эту проблему отоларинголог Владимир Зайцев. Он уверен, что народные средства не помогут вернуть утраченные чувства, зато травму можно получить довольно легко. Так, вдыхание паров уксуса, спирта быстро может спровоцировать отёк. Поэтому в случае потери обоняния и вкуса врач рекомендует следовать кортикостероидной терапии гормональными средствами. Однако прописать ее должен врач.

Ранее отоларинголог Абдулло Ходжаев советовал возвращать утраченное обоняние сосудосуживающими препаратами, которыми нужно регулярно брызгать в носовые ходы. Аналогичным образом должен помочь и раствор морской соли.

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