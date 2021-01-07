Журналист издания The New York Times привился вакциной «Спутник V» и объяснил свой выбор

Московский корреспондент и автор «The New York Times» Эндрю Крамер сделал выбор в пользу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Публицист объяснил, что все те сомнения в эффективности российского препарата, которые он испытывал ранее, полностью исчезли, и теперь он не сомневается в безопасности вакцины «Спутник V». Об этом пишет «ИноСМИ».

Эндрю Крамер публично заявил, что добровольно решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», несмотря на то, что ранее директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал сомнения в ее эффективности.

«Российские ученые имеют долгую и легендарную практику разработки вакцин, которая ведет свой отсчет еще со времен СССР. Вирусология всегда занимала центральное место в российской программе по созданию биологического оружия, и нет сомнений в том, что российские разработки действительно уникальны и эффективны», - прокомментировал журналист.

Крамер подчеркнул, что выбор в пользу российской вакцины его заставила сделать и доступность препарата, поскольку в Москве не было дефицита из-за логистических сбоев или очередей.

«Я могу с уверенностью сказать, что эта вакцина действительно эффективна, потому что лично у меня не возникло никаких распространенных побочных эффектов после вакцинации вроде головной боли или лихорадки. Я каждому могу порекомендовать эту вакцину, но, конечно, выбор всегда остается за каждым человеком», – добавил Эндрю Крамер.