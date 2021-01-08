Ученые назвали самые частые долгосрочные симптомы коронавируса SARS-CoV-2

Вчера, 21:58

Анна Лисова

0

Image 16+
Ученые назвали самые частые долгосрочные симптомы коронавируса SARS-CoV-2

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции сохраняются даже спустя полгода после выздоровления. Об этом рассказали ученые на страницах издания The Lancet.

Было проведено исследование, в рамках которого специалисты изучили долгосрочные последствия коронавируса у 1733 пациентов из китайского города Ухань в котором и были выявлены ранее первые случаи заражения коронавирусом. 

76% переболевших сообщили, что у них сохранились некоторые проблемы со здоровьем после того, как в организме уже не было коронавируса. Даже спустя несколько месяцев 63% пациентов жаловались на мышечную слабость. 26% после болезни испытывали проблемы со сном, а в 23% развивались тревожные состояния или депрессия. 

Также исследование показало, что у пациентов с тяжелым течением болезни нарушаются функции легки и возникают аномалии, которые выявляются в дальнейшем в ходе обследований грудной клетки. 

Авторы исследования отмечают, что на данный момент еще недостаточно исследований, которые бы показали, как в долгосрочной перспективе влияет на здоровье COVID-19. Специалисты говорят о том, что крайне важно наблюдать за состоянием выздоровевших пациентов уже после их выписки из больницы. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Медики дали советы, как уберечься от гепатита С

Вчера, 23:08

Ученые назвали самые частые долгосрочные симптомы коронавируса SARS-CoV-2

Вчера, 21:58

Журналист издания The New York Times привился вакциной «Спутник V» и объяснил свой выбор

Вчера, 20:19

Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения коронавирусом COVID-19

8-01-2021, 10:59

Ученые объяснили, какие люди больше остальных склонны к алкоголизму

7-01-2021, 12:19

Мясников назвал морозоустойчивость шансом россиян справиться с коронавирусом

6-01-2021, 19:49

Россиян предупредили о вреде переедания в праздники

6-01-2021, 16:34

Пандемия коронавируса превратила врачей в телезвезд

5-01-2021, 22:59

Доктор Александр Мясников оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

5-01-2021, 22:59

Доктор Мясников отрицает происхождение коронавируса из Китая

5-01-2021, 22:09

Найдено подавляющее коронавирус COVID-19 вещество

5-01-2021, 18:09

Роспотребнадзор изучит информацию о возможном появлении в Конго новой смертельной болезни

4-01-2021, 00:59

Доктор Мясников отметил необходимость вакцинации пожилых людей от COVID-19

2-01-2021, 11:34

Инфекционист допустила рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после Нового года

30-12-2020, 15:14

«Сколково» привезет в Россию зарубежные вакцины от COVID-19

29-12-2020, 21:54

Диетолог предупреждает об опасности популярных добавок для кофе

28-12-2020, 19:14

Россиян предупредили о смертельной опасности, которую таит в себе популярный способ замедлить опьянение

28-12-2020, 14:49

Эксперты назвали лучшие способы предотвратить похмелье

27-12-2020, 23:39

Медики назвали неожиданный симптом рака печени

27-12-2020, 18:04

В Роспотребнадзоре назвали самую опасную зону для заражения коронавирусом в аэропорту

27-12-2020, 15:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров