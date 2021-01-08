Ученые назвали самые частые долгосрочные симптомы коронавируса SARS-CoV-2

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции сохраняются даже спустя полгода после выздоровления. Об этом рассказали ученые на страницах издания The Lancet.

Было проведено исследование, в рамках которого специалисты изучили долгосрочные последствия коронавируса у 1733 пациентов из китайского города Ухань в котором и были выявлены ранее первые случаи заражения коронавирусом.

76% переболевших сообщили, что у них сохранились некоторые проблемы со здоровьем после того, как в организме уже не было коронавируса. Даже спустя несколько месяцев 63% пациентов жаловались на мышечную слабость. 26% после болезни испытывали проблемы со сном, а в 23% развивались тревожные состояния или депрессия.

Также исследование показало, что у пациентов с тяжелым течением болезни нарушаются функции легки и возникают аномалии, которые выявляются в дальнейшем в ходе обследований грудной клетки.

Авторы исследования отмечают, что на данный момент еще недостаточно исследований, которые бы показали, как в долгосрочной перспективе влияет на здоровье COVID-19. Специалисты говорят о том, что крайне важно наблюдать за состоянием выздоровевших пациентов уже после их выписки из больницы.