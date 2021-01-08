Медики дали советы, как уберечься от гепатита С

Вчера, 23:08

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Медики дали советы, как уберечься от гепатита С

«Ласковый убийца»: Врачи дали советы, как уберечься от гепатита С.

Гепатит С - вторая болезнь после туберкулеза, уносящая несметное количество жизней. По информации ВОЗ, ежегодно он убивает 1,4 млн больных, а сейчас гепатитом С заражены 325 млн человек. Болезнь практически не имеет симптомов и считается самой опасной в группе воспалительных заболеваний печени. Со дня заражения и до первых проявлений гепатита может пройти не один год, при этом заканчивается болезнь весьма печально - онкологией или циррозом печени.

Кроме того, болезнь опасна еще и тем, что, пока больной не знает о своем диагнозе, он передает опасный вирус окружающим - при незащищенном половом акте, переливании крови или использовании одного шприца для внутривенного введения препаратов.

Не так давно медики даже не имели профильных лекарств, чтобы помочь инфицированным больным, и только недавно появились препараты, гарантирующие 100% успех в лечении. Об этом рассказал врач-гепатолог Игорь Никитин.

По словам эксперта, сейчас гепатит С можно вылечить за три месяца. Однако всего один человек из пяти знает о своем диагнозе. Поэтому советы медиков о том, как избежать заражения как никогда актуальны. Так, в любом салоне, куда человек приходит изменить, украсить себя или вылечить (стоматологи), он должен убедиться, что мастера пользуются одноразовыми инструментами. И обязательно использовать индивидуальную защиту при половых контактах.

«Надо помнить, что вирус гепатита C передается точно так же, как и вирус иммунодефицита человека, а значит, нужно быть внимательным и к себе, и к окружающим. Когда вы приходите в салон красоты или, например, салон тату или маникюра, мастер должен вам продемонстрировать, что он использует одноразовые инструменты. Те же требования и к стоматологам. Раньше были редкие случаи заражения гепатитом C при переливании крови, но сейчас она проходит жесточайшую проверку и такие случаи не регистрируются. И, конечно, следует использовать методы защиты при половых контактах», – советует гепатолог.

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