Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения коронавирусом COVID-19

Сегодня, 10:59

Анна Лисова

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Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения коронавирусом COVID-19

О местах в Москве с наибольшим риском заражения коронавирусом рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Он сообщил, что на данный момент в столице общественный транспорт является тем местом, где существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости

Он объяснил, что в столице, как в метро, так и в автобуса, нередко много пассажиров. Люди скученно едут в вагонах, стоят на платформах. Аналогичная ситуация наблюдается и внутри автобусов. 

Именно из-за большой скученности пассажиров риски заражения в общественном транспорте остаются высокими. 

Ранее специалисты уже говорили о том, что в общественном транспорте существует наибольшая вероятность заражения коронавирусной инфекцией. И это касается не только Москвы, но и любых других населенных пунктов, где наблюдается интенсивный пассажиропоток. 

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