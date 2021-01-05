Ученые объяснили, какие люди больше остальных склонны к алкоголизму

Американские ученые из Чикагского университета изучили влияние алкоголя на организм человека и его склонность к алкоголизму. Оказалось, что риск появления зависимости от спиртных напитков зависит от степени удовольствия, получаемого от них. Результаты своего исследования были опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

Ученые начали свое исследование еще в 2004 году. Тогда для этого были приглашены 190 участников возрастом около 20 лет. Специалисты угостили каждого из них алкоголем и опросили по поводу ощущений, какие те испытывают в момент его потребления. Подобные опросы были проведены повторно через 5 и 10 лет. Также спустя время ученые интересовались, как часто за эти года добровольцы употребляли спиртное.

Результат показал, что алкогольная зависимость чаще всего развивалась у тех, кто испытывал приятные ощущения от употребления спиртного. Более того, при беседе с участниками спустя 10 лет оказалось, что те, кто стали алкоголиками, испытывали еще больше удовольствия от употребления, чем в годы первого опроса.

«Мы заметили, что приятные ощущения от употребления алкоголя усиливаются со временем у тех людей, которые выпивают его часто и много. Это говорит нам о том, что подобная чувствительность на спиртные напитки подвергает человека риску развития алкоголизма в будущем. Со временем больной будет искать в алкоголе получение удовольствия, что и дальше будет усиливать его желание в употреблении», - рассказывает автор исследования, психиатр Андреа Кинг.

Ученый надеется, что результаты данного исследования помогут больше узнать о механизмах алкоголизма, и поспособствуют поиску новых и эффективных методов лечения заболевания.