Мясников назвал морозоустойчивость шансом россиян справиться с коронавирусом

Александр Мясников на своем telegram-канале написал, что в борьбе с коронавирусом россиянам может помочь их природный «морозоустойчивый» характер. По его мнению, это уникальный шанс в противостоянии массированной атаке вируса.

В этой связи доктор посоветовал россиянам относиться к инфекции, как к природному явлению и не демонизировать его. Он также заявил, что остановить пандемию поможет массовая вакцинация. Доктор подчеркнул, что коллективный иммунитет, который должен формироваться после вакцинации большей части населения, нужен тем, кто не может или не хочет получить вакцину, а это люди с аллергией и медотводом.

При этом Мясников выразил несогласие с теорией «единой вспышки», согласно которой коронавирус появился в Китае. Он считает, что люди начали заражаться синхронно в различных регионах мира. По словам врача, теория возникновения вируса в китайском городе Ухань является отвлекающим маневром.