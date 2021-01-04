Россиян предупредили о вреде переедания в праздники

Переедание в новогодние праздники грозит если не всем, то многим людям. Зачастую мы не контролируем свой аппетит за праздничным столом. Однако даже в период, когда во многих домах столы ломятся от всяких вкусностей, как никогда надо следить за тем, что именно мы поглощаем за столом и в каком количестве. Кроме того, необходимо, чтобы продукты были свежими.

Об этом предупредила сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. Как она отметила, нельзя перегружать организм едой, особенно если она тяжелая и сочетается с алкоголем. Обратить внимание на это прежде всего должны люди с хроническими заболеваниями и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Не стоит забывать, что переедание чревато обострением язвы желудка, панкреатита и других заболеваний, заметила врач. Также страдающим сахарным диабетом и желудочно-кишечными патологиями следует быть осторожными. Врач упомянула, что готовые блюда нельзя держать долго в холодильнике, а также стоит отказаться от полуфабрикатов.

Идеальная пища - это легкие блюда приготовленные из свежих продуктов, без большого количества жиров и простых углеводов. Хорошо, если на столе много овощей и фруктов, которые содержат клетчатку и способствуют усвоению более калорийных блюд. Лучше приготовить на пару рыбу и птицу, а также поставить на стол блюда из морепродуктов, пишет ria.ru .

Ранее диетологи заявляли, что склонным к полноте людям следует контролировать свое питание. В противном случае к моменту выхода на работу после праздников можно набрать до 10 кг лишнего веса.