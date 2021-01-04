Пандемия коронавируса превратила врачей в телезвезд

Пандемия коронавируса несколько изменила предпочтения российских телезрителей. Граждане стали больше смотреть передачи о здоровье. Прошлый год превратил врачей, которых телезрители видят на экранах, в главных ньюсмейкеров страны.

Телепрограммы о здоровье появились еще в советское время. Почти десять лет тележурнал о здоровье вела журналистка Алла Мелик-Пашаева. В 1969 году ведущей стала врач Юлия Белянчикова. Однако подобным программам в постсоветской сетке вещания ОРТ не нашлось места. В 1997 году программу о здоровье возродили с доктором медицинских наук Еленой Малышевой. Но вскоре на российском телевидении появилось множество других медицинских передач. Так, в эфир телеканала «России 1» вышла программа «О самом главном». Некоторые подобные программы успели открыться и закрыться. Речь идет о «Малахов + Малахов», «Малахов+», которые вел на Первом канале Геннадий Малахов. Эта программа была раскритикована медиками за лженаучность.

Тем времени Малышева стала ведущей программы «Жить здорово!». Ее соведущими стали три других врача: Андрей Продеус, Дмитрий Шубин и Герман Гандельман.

В период пандемии российские граждане стали больше интересоваться своим здоровьем, а соответственно, и передачами на эту тему. В итоге самым цитируемым доктором стал главврач московской больницы №71 и один из ведущих программы «О самом главном» на «России 1» Александр Мясников. В апреле он возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Мясников призвал россиян не бояться распространения вируса. Более того, доктор назвал вирус полезным для россиян, потому что те начали внимательнее следить за здоровьем и соблюдать гигиену. Мясников утверждал, что шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю. Тогда он говорил, что к середине апреля эпидемия должна была сойти на нет. За эти прогнозы врача резко раскритиковали, пишет lenta.ru .

В 2020 году личное мнение Мясникова превратилось в инфоповод: к примеру, он активно комментировал ситуацию с Алексеем Навальным. В течение года доктор комментировал мифы о коронавирусе. Он выступил против инициативы приостановить авиасообщение России с другими странами из-за выявленного в Великобритании нового штамма коронавируса. Мясников высказывал свое мнение в сети TikTok, на Telegram-канале, в телепрограмме «Доктор Мясников» на «России 1».

Зачастую заявления доктора балансировали на грани медицины и политики. Так, Мясников назвал коронавирус «проектом» и связал большое количество публикаций о заболевании с политикой.

Что касается Елены Малышевой, то в начале пандемии она освещала связанные с коронавирусом вопросы и часто публиковала в Instagram посвященные этому посты. Так, в апреле Малышева назвала коронавирус «чудом чудесным» и нарвалась на критику.

Малышева также постоянно говорила о том, что средний возраст умерших составляет 79,5 года. В августе Малышева сказала, что коронавирус надо благодарить за то, что им не заражаются дети, и предложила поклониться ему в ноги.

В прошлом году Малышевой досталось не только из-за ее позиции по коронавирусу. Теледоктор не скрывала, что живет небедно, но когда россияне увидели, насколько богата ведущая телеканала, они ахнули.

В феврале одна россиянка пожаловалась, что прием кардиолога в клинике Малышевой стоит почти столько же, сколько составляет пенсия ее матери. В ответ телеведущая посоветовала женщине обратиться в бесплатную больницу.

Актер Станислав Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины» и заявил, что не отправился бы в ее клинику, даже если бы ему за это заплатили. Малышеву раскритиковали за попытки нажиться на коронавирусе.

А когда теледоктор стала давать телезрителям советы относительно того, что им стоит употреблять в пищу, чтобы укрепить иммунитет, они начали возмущаться ее рекомендациями. На призыв врача есть печень трески, бразильские орехи и сырые устрицы некоторые заметили, что из-за пандемии остались без работы и худеют от голода.

Вскоре россиянам стало известно о том, что у Малышевой есть дорогостоящий особняк в США, где она коротала дни в самоизоляции.

Настоящим открытием 2020 года для российский телезрителей стал педиатр Евгений Комаровский, ведущий украинской телепередачи «Школа доктора Комаровского». У Комаровского есть канал на YouTube. Украинский педиатр стал активно освещать ситуацию с распространением коронавируса. В 2019 году в российских СМИ встречалось две тысячи статей с упоминанием Комаровского, а в 2020-м — уже 14 тысяч. Комаровского телезрители восприняли как менее ангажированного телеврача, в отличие от Мясникова и Малышевой.

В октябре доктор предложил простой способ определить заразившегося коронавирусом. В частности, он заявил, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния. Комаровский предложил тестировать своих близких так: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем пахнет.

Весь год Евгений Комаровский разоблачал фейки и «пещерные советы», говорил о негативных последствиях карантина и призывал гулять на воздухе. В видео, посвященном новому штамму коронавируса, Комаровский пообещал раскрыть способ защиты от него. Единственным эффективным способом укрепить иммунитет, по мнению Комаровского, является активный образ жизни.

Вскоре популярность Комаровского обернулась неприятностями. От его имени стали продавать респираторы, пульсоксиметры, ультрафиолетовые облучатели, жиросжигающие препараты, компьютерные тесты.

Доктор неоднократно обращался в правоохранительные органы, однако на его жалобы не реагировали. Вскоре он запустил «Журнал доктора Комаровского» — сайт с платной подпиской. Там он создал сообщество единомышленников.

За все время пандемии фамилии телеврачей превратились в бренды. Так, по данным опроса исследовательского центра «Ромир», Александр Мясников вошел в рейтинг лидеров народного доверия. Опрошенные сказали, что доверились бы совету Мясникова. В этот же рейтинг вошла и Елена Малышева.