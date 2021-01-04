Доктор Александр Мясников оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

Вчера, 22:59

Анна Лисова

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Доктор Александр Мясников оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса
Доктор Мясников

Вакцинация от коронавируса поможет защититься от тяжелого течения болезни, уверен российский врач и телеведущий Александр Мясников. 

В своем Телеграм-канале он ответил на ряд вопросов касательно вакцинации от коронавирусной инфекции, передает РГ

Он объяснил, что вакцинироваться желательно людям из группы риска. По его словам, прививку можно сделать даже в период обострения хронических заболеваний.  Также прививку желательно сделать детям и молодым людям. А вот тем, кто перенес COVID-19, прививаться не стоит.

Мясников отметил, что вакцинация не дает серьезных побочных эффектов. И хотя она не гарантирует на 100% защиту от коронавируса, тем не менее, протекать болезнь после вакцинации будет легче. 

По словам Мясникова, российские вакцины от коронавируса не хуже импортных, поэтому можно смело прививаться ими. 

Необходимо ли будет в будущем снова вакцинироваться от коронавируса тем, кто сейчас сделает прививку, Мясников сказать не готов. Он отметил, что на данный момент нет уверенности в долгосрочном эффекте от вакцинации. Поэтому, скорее всего, прививку придется повторять.

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