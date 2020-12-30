Доктор Мясников отметил необходимость вакцинации пожилых людей от COVID-19

Вакцинация от коронавируса поможет остановить пандемию, и защитит многих от тяжелого течения болезни.

Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью телеканалу Deutsche Welle, передает Лента.Ру .

Он подчеркнул, что особо важно получить прививку пожилым людям. У них чаще чем у других бывают болезни, которые провоцируют осложнения при коронавирусной инфекции. Поэтому крайне важно, чтобы пожилые люди могли получить вакцину.

«Мы ставим вакцину молодым людям с надеждой создать коллективный иммунитет и прервать цепочку заражений. 98 процентов жертв COVID находятся в возрасте 75 плюс. Мы же надеемся вакциной предотвратить тяжелое течение болезни и смерти. Ведь умирают в основном с онкологией, диабетом, ожирением, проблемами легких», — сказал Мясников.

Но, в тоже время, у пожилых людей часто нарушен иммунитет, поэтому действительно могут возникнуть некоторые проблемы при массовой вакцинации. Тем не менее, отмечает Мясников, пессимистических ожиданий у него нет, и после вакцинации удастся побороть пандемию.

Скептические настроения по поводу массовой вакцинации Мясников объяснил тем, что звучало слишком много заявлений касательно того, что вакцина, созданная в короткие сроки, может нести много рисков. Эксперт признал, что изначально сам был противником вакцинации из-за этого. Но те результаты, которые показали вакцины, развеяли его сомнения.

Отметим, Минздрав РФ сообщил о том, что российская вакцина «Спутник V» безопасна для вакцинации людей старше 60 лет.