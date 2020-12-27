«Сколково» привезет в Россию зарубежные вакцины от COVID-19

Сегодня, 21:54

Александр Зуев

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«Сколково» привезет в Россию зарубежные вакцины от COVID-19

В Москве есть медицинский кластер  «Сколково», работающий в особом правовом поле. Этот режим позволяет использовать препараты, которые еще не зарегистрированы в России, но прошли регистрацию в Организации стран экономического сотрудничества. Клиника «Хадасса» как участница кластера может доставить вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не дожидаясь регистрации, сообщает  Forbes, ссылаясь на владельца «Хадассы Москва» и ГК «Медскан» Евгения Туголукова. Как заявили в пресс-службе компании «Хадасса Москва», сейчас прикладываются все усилия, чтобы обеспечить эту возможность.

В России используется вакцина «Спутник V», и в ближайшее время появится «ЭпиВакКорона». Импортные вакцины регистрацию в России пока не приходили. Институт «Хадасса Москва» ведет переговоры о проведении  испытаний зарубежных вакцин в России. Сначала Минздрав должен утвердить исследование в России, затем — участие в ней компании «Хадасса Москва». Исследования  начнутся после всех этих процедур, пишет forbes.ru. Ожидается, что испытания импортных вакцин начнутся в конце февраля.

Вакцину Pfizer/BioNTech уже одобрили для использования в США, ЕС и ряде других стран.



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