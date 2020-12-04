Иммунолог заявила, что коронавирус может встраиваться в геном человека и оставаться на всю жизнь

Сегодня, 14:19

Ольга Громова

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Иммунолог заявила, что коронавирус может встраиваться в геном человека и оставаться на всю жизнь

Новый коронавирус, как и другие вирусы, может встраиваться в геном человека и способен остаться с людьми на всю жизнь. Такое заявление в интервью Nation News сделала кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

На необходимость проведения исследования геномов выделенных вирусов для доказательства повторного ковид-заражения ранее указал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Иммунолог Скорпилева с коллегой солидарна. Она отмечает, что важность подобного исследования в понимании того, как долго вирус может сохраняться в организме человека. Хотя очевидной разницы в лечении повторного заражения либо рецидива нет.

Впрочем, с выделением генома не все так просто.

"Выделять геном одного и того же вируса — это довольно сложные исследования, вряд ли этим кто-то будет заниматься. Просто сделают, как во многих болезнях: если на протяжении непродолжительного времени происходит заражение, то, вероятно, это рецидив, если это происходит через полгода-год — повторное заболевание", — растолковала специалист.

Зоя Скорпилева допускает, что будут найдены иммуностимулирующие факторы, способствующие быстрому удалению вируса из организма.

«Но вирус хитер тем, что он может встраиваться в геном человека, и вы его вообще не вытащите из организма, так всю жизнь и будете жить», - резюмировала иммунолог.

Напомним: вчера в Москве стартовала вакцинация от коронавируса - в столице открылись 70 пунктов, где ставят прививки.

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