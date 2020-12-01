В Роспотребнадзоре призвали не использовать шарфы вместо масок

Сегодня, 11:59

Анна Лисова

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В Роспотребнадзоре призвали не использовать шарфы вместо масок

Маски нельзя заменять шарфами, поскольку шарфы не могут защитить от коронавируса.

Об этом напомнил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает РИА Новости

Он подчеркнул, что медицинские маски защищают от коронавируса только в том случае, если носить их правильно. При этом даже они не гарантируют на 100% защиту от заражения коронавирусной инфекцией. Шарф же вовсе не может быть средством защиты от коронавируса. 

«Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком»,- сказал Лебедев.

Чтобы защититься от коронавирусной инфекции, маску следует надевать чистыми руками. Она должна как можно плотнее прилегать к лицу. Медицинская маска выполняет свои защитные функции, если человек носит ее в спокойном состоянии, до трех часов. При физической активности менять маску следует как только она становится влажной. 

Важно также правильно снимать маску. Для этого следует взяться за веревочки, которые фиксируют ее на ушах, и, стараясь не прикасаться к наружной поверхности, выбросить в специальный бокс, либо положить в полиэтиленовый пакет. В случае, если произошел контакт рук с внешней поверхностью маски, их следует вымыть с мылом, либо обработать антисептиком. 

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